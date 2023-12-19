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Вембаньяма встановив новий рекорд НБА

Сьогодні 16:41 176 0
Вембаньяма встановив новий рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма набрав 17 очок, 13 підбирань і 4 блок-шоти в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Нью-Орлеан Пеліканс (110:146) та перевершив досягнення Двайта Говарда.

19-річний Вембаньяма оформив 8-й дабл-дабл поспіль. Це рекордна серія в історії НБА для гравців у віці менш як 20 років. Вембаньяма перевершив Двайта Говарда, який у якості тінейджера записав на свій рахунок 7 дабл-даблів поспіль у 2005 році.

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