Вембаньяма встановив новий рекорд НБА

Центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма набрав 17 очок, 13 підбирань і 4 блок-шоти в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Нью-Орлеан Пеліканс (110:146) та перевершив досягнення Двайта Говарда.

19-річний Вембаньяма оформив 8-й дабл-дабл поспіль. Це рекордна серія в історії НБА для гравців у віці менш як 20 років. Вембаньяма перевершив Двайта Говарда, який у якості тінейджера записав на свій рахунок 7 дабл-даблів поспіль у 2005 році.

