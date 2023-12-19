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Стали відомі терміни дискваліфікації Гріна

Форвард пропустить 12-16 ігор
Сьогодні 13:24 190 0
Стали відомі терміни дискваліфікації Гріна
#Голден Стейт, #Грін

Джерело - Чемпіон.

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін пропустить щонайменше 12 ігор в НБА.

Про це повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

"Дреймонд Грін почав відвідувати консультації, і це процес, який він обговорював з Ворріорз, з лігою, і він його розпочав. Очікується, що він залишиться поза грою через відсторонення від НБА принаймні наступні 3-4 тижні. Це означатиме, що його дискваліфікація триватиме 12-16 ігор", - сказав Чаранія.

Гріна вилучили у матчі проти Фінікса за удар Юсуфа Нуркича по обличчю. Дреймонд отримав неспортивний фол другого ступеня.

Через це НБА відсторонила Гріна на невизначений термін.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Грін вже отримував 5-матчеву дискваліфікацію за сутичку у матчі з Міннесотою, під час якої він ззаду за шию схопив Руді Гобера.

У цьому сезоні він провів 15 матчів, у яких набирає в середньому 9.7 очка і 5.5 підбирання.

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