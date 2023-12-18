Київ-Баскет переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Київ-Баскет здобув яскраву перемогу над Черкаськими Мавпами

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув перемогу над Черкаськими Мавпами з рахунком 89:73 в домашньому баблі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став Брентлі Байнум, який набрав 40 очок, до яких додав 6 підбирань, оновивши рекорд сезону за результативністю (попередній в 34 очки належав одноклубнику Байнума Дані Кінгсбі).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 грудня

Київ-Баскет — Черкаські Мавпи 89:73 (27:20, 24:15, 18:24, 20:14)

Київ-Баскет: Кісільчук 5, Зайцев 6, Кошеватський 18 + 6 передач, Заплотинський 12 + 10 підбирань, Байнум 40 + 6 підбирань – старт; Стародуб 8, Юрченко 0, Когут 0

Черкаські Мавпи: Бун Джуніор 5 + 11 підбирань – 6 втрат, Далкорт 25 + 5 підбирань – 5 втрат, Кальніченко 10, Агафонов 14 + 9 підбирань + 6 передач – 4 втрати, Новіков 4 – старт; Скіра 6 + 5 підбирань, Руслов 4, Кузнецов 3, Мірітіч 2, Упир 0, Назаренко 0

Раніше БІПА-Одеська область перемогла Старий Луцьк.