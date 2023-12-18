БІПА перемогла Старий Луцьк у Суперлізі

БІПА вдруге в сезоні перемогла Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

БІПА-Одеська область перемогла Старий Луцьк у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 68:60.

Найкращим гравцем матчу став захисник Олександр Шашков, у якого в активі 15 очок, 7 підбирань та 5 передач. Рейтинг ефективності баскетболіста, який вийшов з лави запасних, становив 21 бал.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 грудня

БІПА — Старий Луцьк 68:60 (16:15, 20:17, 18:21, 14:7)

БІПА: Льюіс 19 + 5 підбирань, Бугорський 7 + 11 підбирань + 4 перехоплення, Кадигроб 5 + 5 підбирань, Рябчук 5 + 10 підбирань + 7 передач, Малиновський 0 — старт, Шашков 15 + 7 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення, Товкач 8, Рудик 5, Вітлі 2, Нєамцу 2

Старий Луцьк: Томас 12 + 6 підбирань, Мусієнко 10 + 6 підбирань, Панфілов 7, Коцько 7 + 8 передач + 7 підбирань - 3 втрати, Дюпін 4 — старт, Коров’яков 13 + 3 перехоплення, Белдінський 3, Марків 2, Прозапас 2, Алтухов 0, Глушко 0

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