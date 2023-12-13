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Леброн вийшов на друге місце в історії НБА за зіграними хвилинами у регулярному чемпіонаті

Він досяг цього результату у матчі проти Далласа
Сьогодні 14:24 207 0
Леброн вийшов на друге місце в історії НБА за зіграними хвилинами у регулярному чемпіонаті
Фото: Getty Images
#Леброн Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс покращив свій показник за зіграними хвилинами у регулярному чемпіонаті НБА.

Про це повідомляє журналіст Гі Мултані.

Леброн вийшов на друге місце в історії ліги за цим показником, на його рахунку 54 854 зіграних хвилин у регулярному чемпіонаті.

Він досяг цього результату у матчі проти Далласа (125:127).

За цим показником 38-річний баскетболіст обійшов Карла Мелоуна (54 852). Лідером залишається Карім-Абдул Джаббар, якій зіграв у регулярці 57 446 хвилин.

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