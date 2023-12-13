Леброн вийшов на друге місце в історії НБА за зіграними хвилинами у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс покращив свій показник за зіграними хвилинами у регулярному чемпіонаті НБА.
Про це повідомляє журналіст Гі Мултані.
Леброн вийшов на друге місце в історії ліги за цим показником, на його рахунку 54 854 зіграних хвилин у регулярному чемпіонаті.
Він досяг цього результату у матчі проти Далласа (125:127).
За цим показником 38-річний баскетболіст обійшов Карла Мелоуна (54 852). Лідером залишається Карім-Абдул Джаббар, якій зіграв у регулярці 57 446 хвилин.
Lebron James Passes Karl Malone #2 on the Minutes list pic.twitter.com/yR8nmgxRQy— G.Multani (@geemultani24) December 13, 2023
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