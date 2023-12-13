Бостон Михайлюка переграв Клівленд, Сакраменто Леня поступилося Кліпперс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
13 грудня
Бостон – Клівленд 120:113 (21:31, 38:29, 35:32, 26:21)
Українець Святослав Михайлюк на майданчику не з'явився.
Даллас – Лейкерс 127:125 (34:26, 37:35, 22:34, 34:30)
Чикаго – Денвер 106:114 (25:32, 25:25, 30:35, 26:22)
Фінікс – Голден Стейт 119:116 (25:25, 28:31, 35:31, 31:29)
Кліпперс – Сакраменто 119:99 (32:24, 38:24, 29:22, 20:29)
Українець Олексій Лень продовжує відновлюватися від пошкодження.
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