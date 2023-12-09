Рівне дотиснув Черкаські Мавпи у Суперлізі

Рівне завершило бабл у Черкасах реваншем, взятим у Мавп

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи в овертаймі програли Рівному у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 86:94.

У переможців 21 очко набрав Олександр Шепелев. Дабл-дабл оформив Ромео Сміт (19 очок + 13 підбирань). Одразу 11 передач партнерам віддав партнерам Дмитро Тимощук.

Найрезультативнішим гравцем у Черкаських Мавп став Ерік Бун Джуніор - 24 очки, до яких він додав 11 пiдбирань та 8 передач. У Андрія Агафонова 22 очки та 9 підирань.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

09 грудня

Черкаські Мавпи — Рівне-ОШВСМ 86:94 (27:17, 11:25, 21:25, 22:14, 5:13​)

Черкаські Мавпи: Бун Джуніор 24 + 8 передач + 11 підбирань + 3 перехоплення - 5 втрат, Агафонов 22 + 9 підбирань, Кальніченко 12, Новіков 6, Кузнецов 3 – старт; Далкорт 11, Скіра 5, Руслов 3, Назаренко 0, Упир 0, Фесун 0, Мiтiрiч 0.

Рівне: Сміт 19 + 13 підбирань + 4 передачi, Соловйов 17 - 3 втрати, Джойнер 16 + 5 передач, Водолазський 10, Мочалов 5 — старт, Шепелев 21, Тимощук 6 + 11 передач + 3 перехоплення, Поносов 0.

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