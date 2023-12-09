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Політехніка-Галичина вдруге в сезоні перемогла Київ-Баскет у Суперлізі

Сьогодні 17:26 176 0
Політехніка-Галичина вдруге в сезоні перемогла Київ-Баскет у Суперлізі
#Київ-Баскет, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Політехніка-Галичина обіграла Київ-Баскет у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став центровий Політехніки Ярослав Карпюк, який зібрав дабл-дабл — 10 очок + 10 підбирань.

Політехінка-Галичина вдруге в сезоні здолала Київ-Баскет.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

09 грудня

Київ-Баскет — Політехніка-Галичина 51:63 (15:11, 15:17, 11:19, 10:16)

Київ-Баскет: Кісільчук 14, Стародуб 13 + 6 підбирань + 4 передачі, Хаймон 11 + 10 підбирань, Заплотинський 3 + 12 підбирань - 4 втрати, Іванов 1 — старт, Когут 7 + 5 підбирань + 3 блок-шота, Юрченко 2, Ожегов 0, Фреш-Стаханов 0

Політехніка: Крамар 11 + 7 підбирань, Карпюк 10 + 10 підбирань, Федчук 6 + 6 передач, Бартоломеєв 6, Сафонов 2 — старт, Станішевський 11, Девіс 9 + 11 підбирань + 3 блок-шота, Ходов 6, Качанов 2, Бачурін 0

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