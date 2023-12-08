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Старий Луцьк переміг Політехніку-Галичину у Суперлізі

Старий Луцьк вдруге у сезоні переміг Політехніку-Галичину
Сьогодні 17:38 111 0
Старий Луцьк переміг Політехніку-Галичину у Суперлізі
#Старий Луцьк, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк переграв Політехніку-Галичину у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Гра завершилась з рахунком 79:70.

У складі переможців найрезультативнішими гравцями стали Володимир Коцько (21 очко) та Стейсi Томас (14). Дабл-дабл (26 очок + 10 пiдбирань) у свій актив записав гравець Політехніки Джакор Нельсон, Дмитро Ходов набрав 17 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

08 грудня

Старий Луцьк — Політехніка-Галичина 79:70 (20:17, 21:17, 29:15, 9:21) 

Старий Луцьк: Коцько 21 + 6 передач, Томас 14, Мусієнко 10 + 9 підбирань, Панфілов 5, Дюпін 2 + 4 перехоплення - 3 втрати — старт, Прозапас 8, Алтухов 6, Бедлінський 5, Коров’яков 5, Марків 3, Глушко 0.

Полiтехника-Галичина: Нельсон 26 + 10 підбирань + 3 перехоплення, Ходов 17 + 7 підбирань, Сафонов 7 + 5 передач, Карпюк 5 - 3 втрати, Качанов 0 – старт; Квентін Девіс 7 + 7 підбирань - 3 втрати, Бачурін 4, Крамар 2, Бартоломеєв 2, Федчук 0, Станiшевський 0.

Раніше Рівне дотиснув Старий Луцьк.

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