Рівне дотиснув Старий Луцьк у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Рівне здобув перемогу у матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши в баблі в Черкасах Старий Луцьк з рахунком 65:63.

Найкращими у складі переможців стали Олексій Соловйов (22 очка) та Елайджа Джойнер (12 очок + 10 передач + 7 підбирань).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

07 грудня

Старий Луцьк — Рівне 63:65 (13:15, 16:22, 14:14, 20:14)

Старий Луцьк: Коцько 10 + 5 підбирань + 4 передачі, Томас 9 + 7 підбирань, Мусієнко 6 + 5 підбирань + 5 передач, Прозапас 6, Дюпін 6 — старт, Панфілов 13, Марків 4, Коров’яков 4, Бедлінський 3, Глушко 2, Алтухов 0

Рівне: Соловйов 22 - 4 втрати, Джойнер 12 + 10 передач + 7 підбирань, Сміт 7 + 9 підбирань, Мочалов 6, Водолазський 3 — старт, Шепелев 13 + 4 підбирання, Рябой 2, Герасимчук 0, Чиж 0, Тимощук 0, Поносов 0

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