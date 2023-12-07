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Прикарпаття-Говерла здолало Київ-Баскет у Суперлізі

Сьогодні 21:14 162 0
Прикарпаття-Говерла здолало Київ-Баскет у Суперлізі
#Київ-Баскет, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла перемогло Київ-Баскет у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 76:73. 

Суперліга. Регулярний чемпіонат

07 грудня

Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла 73:76  (23:22, 25:17, 10:21, 15:16)

Київ-Баскет: Хаймон 19 + 9 підбирань + 2 перехоплення - 4 втрати, Кiнгсбi 15 + 5 передач + 2 перехоплення - 6 втрат, Заплотинський 7 - 4 втрати, Iванов 5, Кісiльчук 2 — старт, Стародуб 11 + 3 перехоплення - 4 втрати, Когут 7, Юрченко 7, Ожегов 0, Фреш-Стаханов 0.

Прикарпаття-Говерла: Старцев 19 + 7 передач + 4 перехоплення - 6 втрат, Лесик 19 + 6 підбирань, Кабацюра 12 + 8 пiдбирань, Горобченко 9 - 5 втрат, М.Тимофійчук 4 – старт; Жулавський 6, Чугунов 4 + 7 підбирань, Аврахов 3, Лонюк 0, А.Тимофійчук 0.

Раніше Рівне дотиснув Старий Луцьк.

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