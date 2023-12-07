Політехніка-Галичина обіграла Черкаські Мавпи у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Черкаські Мавпи поступились Політехніці-Галичині у регулярному чемпіонаті Суперліги.
Гра завершилась з рахунком 88:98.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
07 грудня
Черкаські Мавпи — Політехніка-Галичина 88:98 (24:24, 21:25, 20:31, 22:18)
Черкаські Мавпи: Бун Джуніор 29 + 5 підбирань + 6 передач + 6 перехоплень, Агафонов 12 + 5 підбирань, Руслов 10 + 5 передач, Кузнецов 7, Новіков 7 – старт; Скіра 12 + 6 підбирань, Далкорт 7, Кальніченко 4.
Політехінка-Галичина: Нельсон 32 + 6 підбирань + 8 передач, Ходов 5 + 8 підбирань, Карпюк 17 + 8 підбирань, Федчук 0, Сафонов 12 – старт; Квентін Девіс 19, Крамар 6, Качанов 5 + 8 передач, Бачурін 2, Бартоломеєв 0
Раніше Рівне дотиснув Старий Луцьк.