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Політехніка-Галичина обіграла Черкаські Мавпи у Суперлізі

Сьогодні 20:23 94 0
Політехніка-Галичина обіграла Черкаські Мавпи у Суперлізі
#БК Черкаські Мавпи, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи поступились Політехніці-Галичині у регулярному чемпіонаті Суперліги.

Гра завершилась з рахунком 88:98.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

07 грудня

Черкаські Мавпи — Політехніка-Галичина 88:98 (24:24, 21:25, 20:31, 22:18) 

Черкаські Мавпи: Бун Джуніор 29 + 5 підбирань + 6 передач + 6 перехоплень, Агафонов 12 + 5 підбирань, Руслов 10 + 5 передач, Кузнецов 7, Новіков 7 – старт; Скіра 12 + 6 підбирань, Далкорт 7, Кальніченко 4.

Політехінка-Галичина: Нельсон 32 + 6 підбирань + 8 передач, Ходов 5 + 8 підбирань, Карпюк 17 + 8 підбирань, Федчук 0, Сафонов 12 – старт; Квентін Девіс 19, Крамар 6, Качанов 5 + 8 передач, Бачурін 2, Бартоломеєв 0

Раніше Рівне дотиснув Старий Луцьк.

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