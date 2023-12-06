Будівельник розгромив Кривбас у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Будівельник переграв Кривбас у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Гра завершилась з рахунком 78:38.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
06 грудня
Будівельник — Кривбас 78:38 (16:8, 26:11, 21:6, 15:13)
Будівельник: Кошеваський 15 + 5 передач - 3 втрати, Сандул 12 + 15 підбирань + 4 перехоплення + 3 передачі - 3 врати, Кольченко 11 + 4 передачі, Лукінський 9 + 15 підбирань, Зайцев 8 + 5 підбирань — старт, Кабанов 11, Нікітін 9, Рахметов 3, Конєв 0
Кривбас: Рід 14 + 17 пдібирань + 4 передачі - 7 втрат, Мартинов 6, Бібіков 5, Тіщенко 2, Мельник 0, Бречко 6 + 4 підбирання, Гуля 3, Кундик 2, Железняк 0, Василенко 0
Раніше БІПА обіграла Кривбас в українській Суперлізі.