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Дніпро переміг БІПУ у Суперлізі

Сьогодні 20:14 189 0
Дніпро переміг БІПУ у Суперлізі
#БК Дніпро, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув впевнену перемогу в матчі проти БІПИ в рамках домашнього баблу регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 96:81.

Найкращим гравцем став капітан господарів Станіслав Тимофеєнко, який набрав 21 очко та зібрав 10 підбирань 

Суперліга - Регулярний чемпіонат

06 грудня

Дніпро — БІПА 96:81 (32:25, 26:19, 25:20, 13:17)

Дніпро: Тимофеєнко 21 + 10 підбирань, Закурдаєв 18 + 5 передач, Сипало 8 + 5 підбирань, Бондарчук 5, Горобченко 1 + 10 передач + 4 підбирання - 6 втрат — старт Дубоненко 17, Тарасенко 17 + 4 передачі, затяжко 8 + 6 підбирань, Сорочан 4, Джеріхов 0, Шкода 0, Кочерга 0

БІПА: Рябчук 16 + 5 передач + 4 підбирання - 4 втрати, Льюіс 5 + 4 підбирання, Малиновський 4, Кадигроб 3, Ткаченко 0 — старт, Шашков 26 + 5 передач + 4 підбирання, Кемпбелл 11, Товкач 8, Бугорський 4, Рудик 2, Нєамцу 2

Раніше Будівельник розгромив Кривбас.

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