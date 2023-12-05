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БІПА обіграла Кривбас в українській Суперлізі

Одеська команда здобула перемогу над останньою командою у чемпіонаті
Сьогодні 16:40 154 0
БІПА обіграла Кривбас в українській Суперлізі
#БК Кривбас

Джерело - Чемпіон.

БІПА-Збірна Одеської області отримала другу перемогу поспіль на старті другого кола регулярного чемпіонату Суперліги, обігравши у Дніпрі Кривбас (78:57).

У переможців відзначимо Євгена Ткаченка, який оформив дабл-дабл з 11 очками, 10 підбираннями та 6 передачами, та Олександра Шашкова з 16 очками. У Кривбаса найрезультативнішим став Лейтерренс Рід з 14 очками.

Кривбас завершить бабл у Дніпрі матчем проти Будівельника, а БІПА, яка почала друге коло з двох перемог, зустрінеться з господарями баблу Дніпром.   

Суперліга - Регулярний чемпіонат
Дніпро, СК Шиннік
5 грудня

Кривбас - БІПА 57:78 (12:11, 16:23, 14:20, 15:24)

Кривбас: Рід 14 + 5 підбирань + 5 передач, Мартинов 9 + 5 передач – 5 втрат, Бібіков 7, Мельник 4, Тіщенко 9 + 9 підбирань – старт; Бручко 8, Кундик 3, Василенко 3, Гуля 0.

БІПА: Малиновський 0, Ткаченко 11 + 10 підбирань + 6 передач, Рябчук 9 + 5 підбирань, Льюіс 17 + 6 підбирань, Товкач 2 – старт; Шашков 16 + 6 передач, Кадигроб 14, Рудик 7, Бугорський 2.

Раніше Кривбас підписав легіонера та двох українців.

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