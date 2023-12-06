ФБУ планує розпочати процес ліцензування клубів Суперліги

З наступного сезону ФБУ планує розпочати обов’язковий процес ліцензування клубів, які претендуватимуть на участь у Суперлізі.

Про це повідомляє Трибуна.

Відповідний документ був прийнятий ще у 2021 році, але на практиці досі не застосовувався.

Теоретично це має вирішити частину організаційних проблем – з освітленням у залах, якістю телевізійної зйомки, відсутністю у штатах клубів належної кількості адміністративного персоналу, бо у положенні про ліцензування усі ці вимоги прописані чітко.

Раніше Кривбас підписав легіонера та двох українців.