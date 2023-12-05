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Кривбас підписав легіонера та двох українців

Аутсайдер провів серйозні зміни в складі перед стартом другого кола
Сьогодні 16:10 171 0
Кривбас підписав легіонера та двох українців
#БК Кривбас

Джерело - fbu.ua.

БК Кривбас, який йде на останньому місці в Суперлізі, не здобувши жодної перемоги в сезоні, провів зміни в складі напередодні старту другого кола регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Команда з Кривого Рогу дозаявила трьох баскетболістів, серед яких легіонер.

Склад команди поповнив американець Лейттеренс Рід, який минулого сезону грав у складі Черкаських Мавп. Він провів 13 матчів, в середньому набираючи 8,6 очка та роблячи 3.0 підбирання.

Також криворізький клуб підписав центрового Євгенія Бречко, який розпочинав сезону у Політехніці-Галичині. В цьому сезоні зіграв 6 матчів, записуючи до свого активу 1.8 очка та 1.8 підбирання. Минулий сезон Бречко завершував у Інваспорті Вищої ліги, де набирав 21.8 очка та 11.9 підбирання.

Також клуб повернув форварда Дмитра Василенка, який розпочинав сезон у складі команди з Вищої ліги Хмельницький, де в 6 матчах набирав 10.7 очка та робив 3.2 підбирання. Він грав у Кривому Розі до 2019 року, звідки перейшов до Інваспорту, де провів три сезони.

Також клуб виключив з заявки трьох гравців. Залишили команду центровий Анатолій Челован, який цього сезону зіграв 8 матчів, у середньому набираючи 8,4 очка та 5,3 підбирання; форвард Микита Бондаренко, який зіграв 10 матчів, у середньому набираючи 3,3 очка та 2,5 підбирання; захисник Євгеній Сергєйчик, який за 10 матчів в середньому набирав 2.9 очка, 2.7 підбирання та 2.9 передачі.

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