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Будівельник здобув непросту перемогу над Запоріжжям у Суперлізі

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Сьогодні 21:56 161 0
Будівельник здобув непросту перемогу над Запоріжжям у Суперлізі
#БК Запоріжжя, #Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Будівельник здобув другу перемогу у баблі в Дніпрі в регулярному чемпіонаті Суперліги, обігравши Запоріжжя (65:74).

Найрезультативнішим у Будівельника став Володимир Конєв, який набрав 17 очок. Він та Павло Буренко були близькі до дабл-даблу, а Максим Сандул оформив дабл-дабл з 10 очками та 12 підбираннями.

У Запоріжжя дабл-дабл зробив Олександр Сізов - 17 очок та 10 підбирань. Відзначимо Андрія Хохоника, який віддав 13 результативних передач, повторивши рекорд сезону.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
Дніпро, СК Шиннік
5 грудня

Запоріжжя - Будівельник 65:74 (15:21, 24:13, 18:21, 8:19)

Запоріжжя: Биков 3, Хохоник 7 + 13 передач – 6 втрат, Сізов 17 + 10 підбирань, Буц 14 + 8 підбирань, Морозов 18 + 7 підбирань – старт; Холод 4, Липовцев 2, Величко 0, Дмитренко 0.

Будівельник: Зайцев 10, Кольченко 7, Буренко 14 + 9 передач, Конєв 17 + 9 підбирань + 5 передач, Сандул 10 + 12 підбирань – старт; Нікітін 8, Кабанов 5, Кошеватський 3   

Раніше БІПА обіграла Кривбас в українській Суперлізі.

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