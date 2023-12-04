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Будівельник завдав Дніпру першої поразки у сезоні Суперліги

Сьогодні 20:52 116 0
Будівельник завдав Дніпру першої поразки у сезоні Суперліги
#БК Дніпро, #Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Дніпро зазнав першої поразки у сезоні Суперліги, поступившись на власному майданчику Будівельнику.

Матч завершився з рахунком 80:74.

Найрезультативнішим став Олександр Кольченко з 25 очками, реалізувавши 6 з 14 триочкових. Володимир Конєв та Максим Сандул оформили дабл-дабл. У Дніпра найбільше очок набрав Михайло Горобченко – 15 балів і 7 передач.

Дніпро зазнав першої поразки в сезоні, що не позначилось на першому місці команди. Будівельник вийшов на другу сходинку.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

04 грудня

Дніпро — Будівельник 74:80 (23:15, 19:25, 6:23, 26:17)

Раніше БІПА обіграла Запоріжжя.

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