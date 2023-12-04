БІПА обіграла Запоріжжя у Суперлізі

БІПА-Одеська область обіграла Запоріжжя у регулярному чемпіонаті Суперліги.
Матч завершився з рахунком 80:70.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
04 грудня
Запоріжжя — БІПА 70:80 (22:20, 16:20, 23:16, 9:24)
Запоріжжя: Морозов 17 + 5 підбирань + 3 передачі, Биков 13 + 5 передач + 4 перехоплення, Хохоник 13 + 6 передач - 3 втрати, Буц 10, Сізов 8 + 6 підбирань — стан, Холод 4 + 6 підбирань, Липовцев 4, Тельчаров 1, Покоєнко 0, Дмитренко 0
БІПА: Ткаченко 17 + 8 підбирань + 8 передач, Льюіс 15 + 11 підбирань, Рябчук 9 + 6 передач + 4 підбирання + 3 перехоплення, Товкач 4, Малиновський 2 — старт, Шашков 15, Кадигроб 15, Бугорський 3, Рудик 0, Кемпбелл 0, Баранов 0
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