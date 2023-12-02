БК Кривбас дозаявив трьох гравців на сезон Суперліги

Джерело - ФБУ.
Кривбас дозаявив трьох баскетболістів на сезон Суперліги України.
Про це повідомляє ФБУ.
До Кривбаса приєднався американець Лейттеренс Рід, який минулого сезону грав у складі Черкаських Мавп.
За криворізький клуб буде грати Євгеній Бречко, який розпочинав сезону у Політехніці-Галичині.
Також клуб повернув Дмитра Василенка, який розпочинав сезон у складі команди з Вищої ліги Хмельницький.
Нагадаємо, Політехніка-Галичина має фінансові проблеми та борги по зарплаті.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!