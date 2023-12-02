БК Кривбас дозаявив трьох гравців на сезон Суперліги

Джерело - ФБУ.

Кривбас дозаявив трьох баскетболістів на сезон Суперліги України.

Про це повідомляє ФБУ.

До Кривбаса приєднався американець Лейттеренс Рід, який минулого сезону грав у складі Черкаських Мавп.

За криворізький клуб буде грати Євгеній Бречко, який розпочинав сезону у Політехніці-Галичині.

Також клуб повернув Дмитра Василенка, який розпочинав сезон у складі команди з Вищої ліги Хмельницький.

Нагадаємо, Політехніка-Галичина має фінансові проблеми та борги по зарплаті.

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