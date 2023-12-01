Політехніка-Галичина має фінансові проблеми та борги по зарплаті

Наразі клуб шукає можливі шляхи вирішення цих проблем

Клуб Суперліги Політехніка-Галичина зіткнувся з фінансовими проблемами.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У львівській команді існує заборгованість перед гравцями основної команди вже за поточний сезон.

Наразі клуб шукає можливі шляхи вирішення цих проблем – зокрема, за допомогою Львівської міської ради, куди Політехніка-Галичина звернулась з проханням про виділення коштів.

Також існує імовірність, що фінансову підтримку клубу надасть Федерація баскетболу України.

Якщо знайти кошти не вдасться, не виключено, що Політехніка-Галичина зніметься з чемпіонату Суперліги впродовж сезону.

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