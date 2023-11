Вембаньяма оновив ще два рекорди НБА у матчі з Денвером

Центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма набрав 22 очки, 11 підбирань, 6 перехоплень і 4 блок-шота у матчі регулярного чемпіонату НБА з Денвер Наггеис (120:132) та оновив два рекорди.

Про це повідомляє журналіст Брет Ашер.

Вембаньяма провів на паркеті 24 хвилини і 56 секунд. Він став першим гравцем в історії НБА, який підкорив статистику 22-11-6-4 менш ніж за 35 хвилин. Крім того, Вембаньяма – перший новачок всіх часів, який набрав 20+ очок, 10+ підбирань, 5+ перехоплень і 4+ блок-шоти в одній грі.

19-річний Вембаньяма в сумі набрав 10 перехоплень і блок-шотів. Серед гравців-тінейджерів це вдавалося лише Джошу Сміту (2004) і Кевіну Гарнетту (1996).

