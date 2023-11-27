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Денвер переграв Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:10 164 0
Денвер переграв Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
27 листопада

Мілвокі – Портленд 108:102 (26:31, 26:37, 23:20, 33:14)

Бостон – Атланта 113:103 (33:26, 36:27, 21:29, 23:21)

Мемфіс – Міннесота 97:119 (26:31, 17:29, 23:30, 31:29)

Орландо – Шарлотт 130:117 (25:33, 36:24, 31:29, 38:31)

Нью-Йорк - Фінікс 113:116 (22:34, 34:30, 36:31, 21:21)

Бруклін – Чикаго 118:109 (19:36, 44:19, 33:28, 22:26)

Клівленд – Торонто 105:102 (25:28, 17:24, 32:20, 31:30)

Денвер – Сан-Антоніо 132:120 (39:35, 33:25, 35:24, 25:36)

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