Леброн Джеймс з Лейкерс у матчі з Клівлендом (121:115) набрав 22 очка, влучивши 8/23 з гри та встановив рекорд.

Про це повідомляє Basketball Reference.

Тепер у Леброна за кар’єру 28 308 кидків з гри. Він обійшов легендарного Каріма Абдул-Джаббара.

LeBron James has passed Kareem Abdul-Jabbar for the most field goal attempts in NBA history. 📈#NBA | #LakeShow pic.twitter.com/vYSorkDWV7