Лейкерс переграв Клівленд, Кліпперс розгромили Даллас: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
26 листопада
Оклахома - Філадельфія 123:127 (31:29, 30:36, 21:28, 41:34)
Бруклін - Маямі 112:97 (26:22, 37:31, 27:23, 22:21)
Вашингтон - Атланта 108:136 (30:34, 28:36, 20:37, 30:29)
Клівленд - Лейкерс 115:121 (40:35, 31:35, 23:23, 21:28)
Юта - Новий Орлеан 105:100 (22:29, 21:24, 25:24, 37:23)
Кліпперс - Даллас 107:88 (29:18, 27:27, 23:17, 28:26)
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