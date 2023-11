Атланта встановила вражаючий рекорд останніх 33 років у НБА

Атланта Хоукс обіграла Вашингтон Візардс у матчі регулярного чемпіонату НБА та встановила вражаючий рекорд.

Про це повідомляє журналіст Кевін Шуінар.

За останні три гри Атланта записала на свій рахунок 435 очок, що є рекордним показником на даному відрізку з 1990 року. Рекорд всіх часів належить Філадельфії, яка в 1962 році набрала 444 очки за три матчі.

Атланта поступилася Індіані (152:157), а також перемогла Бруклін (147:145 ОВ) і Вашингтон (136:108) під час результативного відрізка.

Hawks have scored 435 total points in a three-game span, the 7th highest total in NBA history and most since 1990. pic.twitter.com/m65g1LkJok