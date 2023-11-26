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Атланта встановила вражаючий рекорд останніх 33 років у НБА

Сьогодні 16:26 294 0
Атланта встановила вражаючий рекорд останніх 33 років у НБА

Джерело - Чемпіон.

Атланта Хоукс обіграла Вашингтон Візардс у матчі регулярного чемпіонату НБА та встановила вражаючий рекорд.

Про це повідомляє журналіст Кевін Шуінар.

За останні три гри Атланта записала на свій рахунок 435 очок, що є рекордним показником на даному відрізку з 1990 року. Рекорд всіх часів належить Філадельфії, яка в 1962 році набрала 444 очки за три матчі.

Атланта поступилася Індіані (152:157), а також перемогла Бруклін (147:145 ОВ) і Вашингтон (136:108) під час результативного відрізка.

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