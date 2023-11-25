Прометей переграв Калев-Крамо та вийшов на перше місце в ЛЕБЛ

Відбувся поєдинок регулярного чемпіонату Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги

Джерело - Чемпіон.

Прометей у матчі Латвійсько-естонської ліги обіграв Калев-Крамо.

Матч завершився з рахунком 103:72.

Найрезультативнішим у складі Прометея став Ілля Сидоров - 18 очок. Ця перемога підняла Прометей на першу позицію в регулярці ЛЕБЛ.

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга

Регулярний сезон

БК Прометей - Калев/Крамо (Таллiнн, Естонія) - 103:72 (35:8, 21:24, 26:17, 21:23)

Прометей: Сидоров (18), Марч (15), Одіасе (13 + підбирань), Грей (12), Бобров (11), Ткаченко (10), Балвін (10+8 підбирань), Санон (0+9 передач)

Раніше Прометей переграв Венецію у 8 турі Єврокубка.