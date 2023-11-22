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Прометей переграв Венецію у 8 турі Єврокубка

Прометей у підсумку вийшов на 50-відсотковий показник перемог у 8 матчах.
Сьогодні 21:10 148 0
Прометей переграв Венецію у 8 турі Єврокубка
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

У рамках 8 туру Єврокубка Прометей обіграв Венецію.

Матч  з рахунком 89:82.

Матч відбувся в Ризі. Це передостанній тур першого кола Єврокубка.

Єврокубок
8 тур, 22 листопада

Прометей - Умана Рейєр Венецiя 89:82 (20:21, 20:23, 31:25, 18:13)

Прометей: Агада* (12 + 5 передач), Одiасе* (7), Марч* (5), Бобров* (3), Ткаченко* (5), Санон (12), Балвiн (15 + 8 пiдбирань), Сидоров, капiтан (12 + 5 передач), Липовий (11), Грей (7).

Умана Рейєр Венецiя: Тессiторi* (9 + 6 пiдбирань), Де Нiколао* (6 + 6 пiдбирань + 4 передачi), Сiммз* (11), Казарiн* (10), Таккер* (15 + 7 пiдбирань), О'Коннелл (13 + 4 передачi), Уiлтшер (18), Брукс (0).

Раніше Прометей переграв Хапоель.

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