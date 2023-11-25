Бостон Михайлюка поступився Орландо, Сакраменто Леня переграв Міннесоту: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі внутрішньосезонного турніру НБА.

НБА - Внутрішньосезонний турнір

25 листопада

Орландо — Бостон 113:96 (19:30, 29:26, 29:18, 36:22)

Святослав Михайлюк на майданчик не виходив.

Мемфіс — Фінікс 89:110 (27:29, 22:33, 24:19, 16:29)

Нью-Йорк — Маямі 100:98 (25:28, 26:22, 20:37, 29:11)

Торонто - Чикаго 121:108 (36:22, 26:26, 31:29, 28:31)

Індіана - Детройт 136:113 (33:26, 28:37, 36:33, 39:17)

Мілвокі - Вашингтон 131:128 (34:35, 26:26, 32:28, 39:39)

Міннесота - Сакраменто 111:124 (31:38, 33:32, 15:22, 32:32)

Українець Олексій Лень травмований і за Сакраменто не виступав.

Г'юстон - Денвер 105:86 (29:19, 31:24, 24:26, 21:17)

Голден Стейт - Сан-Антоніо 118:112 (32:35, 27:20, 27:26, 32:31)

Кліпперс - Новий Орлеан 109:116 (23:36, 32:20, 28:29, 26:31)

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