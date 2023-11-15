Лень вибув на тривалий період

Український баскетболіст отримав травму

Стали відомі деталі травми, яку український центровий Сакраменто Олексій Лень отримав у матчі з Клівлендом.

Про це повідомляє The NBA Republic.

Баскетболіст пройшов МРТ-обстеження та рентген після чого було підтверджено, що у нього розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба середнього ступеня тяжкості.

Він точно пропустить матч проти Лейкерс у середу та залишиться поза грою на тривалий період часу.

У цьому сезоні Олексій зіграв 6 матчів, у середньому набирав 2,5 очка, 2,7 підбирання та 0,8 передачі.