Черкаськi Мавпи перемогли Старий Луцьк у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі баблу в Черкасах місцеві Мавпи перемогли Старий Луцьк.

Матч завершився з рахунком 73:54.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Черкаських Мавп Джелейн Далкорт, який набрав 16 очок, 1 підбирання та 3 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

23 листопада

Черкаські Мавпи — Старий Луцьк 73:54 (25:13, 14:15, 21:11, 13:15)

Черкаські Мавпи: Далкорт 16, Агафонов 15 + 8 підбирань + 4 передачі, Кальніченко 8, Бун 8 + 7 передач, Новіков 6 — старт, Скіра 13 + 9 підбирань, Упир 4, Руслов 3, Кузнецов 0 + 3 перехоплення, Назаренко 0, Мітіріч 0, Фесун 0.

Старий Луцьк: Томас 10 + 8 підбирань, Коцько 7, Глушко 6, Мусієнко 3, Дюпін 2 – старт; Марків 7, Панфілов 6, Прозапас 5, Алтухов 5, Бедлінський 3.

Нагадаємо Дніпро переграв Кривбас у регулярному чемпіонаті Суперліги.