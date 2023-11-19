Дніпро переграв Кривбас у регулярному чемпіонаті Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Дніпро впевнено обіграв Кривбас у матчі Суперліги України з баскетболу.
Зустріч завершилася з рахунком 95:74 на користь дніпрян.
Найрезультативнішим у матчі став Дмитро Мартинов з Кривбаса – 17 очок, 3 підбирання та 5 передач.
Суперліга України - регулярний чемпіонат
19 листопада
Дніпро — Кривбас 95:74 (27:25, 24:13, 25:14, 19:22)
Дніпро: Бондарчук 2, Сипало 13 + 5 підбирань, Тимофеєнко 12 + 5 підбирань, Закурдаєв 12 + 5 передач, Горобченко 15 + 8 передач – старт; Загреба 13 + 5 підбирань, Дубоненко 9, Тарасенко 8 + 5 підбирань, Сорочан 5 + 6 підбирань + 6 передач, Джеріхов 4, Натяжко 2, Кочерга 0
Кривбас: Гуля 8, Мартинов 17 + 5 передач, Бречка 15 – 7 втрат, Бондаренко 0, Тіщенко 11 – старт; Мельник 12, Челован 7 + 9 підбирань, Бібіков 2, Железняк 2, Сергєйчик 0, Гладун 0
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!