Прометей - Умана Рейєр Венецiя 89:82: огляд матчу Єврокубка

Джерело - Чемпіон.
У рамках 8 туру Єврокубка Прометей обіграв Венецію.
Єврокубок
8 тур, 22 листопада
Прометей - Умана Рейєр Венецiя 89:82 (20:21, 20:23, 31:25, 18:13)
Прометей: Агада* (12 + 5 передач), Одiасе* (7), Марч* (5), Бобров* (3), Ткаченко* (5), Санон (12), Балвiн (15 + 8 пiдбирань), Сидоров, капiтан (12 + 5 передач), Липовий (11), Грей (7).
Умана Рейєр Венецiя: Тессiторi* (9 + 6 пiдбирань), Де Нiколао* (6 + 6 пiдбирань + 4 передачi), Сiммз* (11), Казарiн* (10), Таккер* (15 + 7 пiдбирань), О'Коннелл (13 + 4 передачi), Уiлтшер (18), Брукс (0).
Раніше Прометей переграв Хапоель.