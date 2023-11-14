Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 листопада, український баскетбольний клуб Прометей у матчі 7-го туру Єврокубка переміг Хапоель (Тель-Авів).

Матч завершився з рахунком 98:89. Найрезультативнішим у матчі став гравець Прометея Таї Одіасе, на рахунку якого 19 очок і 3 підбирання.

Команда Гізбурга після шести турів посідає 8-му позицію у турнірній таблиці - 2 перемоги, 4 поразки.

Нагадаємо, що Прометей програв Вулвз у шостому турі Єврокубка.

Єврокубок

7 тур, 14 листопада

Прометей - Хапоель (Тель-Авів) 98:89 (29:26, 19:23, 23:22)

Прометей: Рід, Марч, Санон, Сидоров, Агада, Ткаченко, Бобров, Войналович, Липовий, Балвін, Одіасе, Петров.

Хапоель: Манфорд, Бені, Тімор, Рабіновітц, Браун, Холланд, Штеренберг, Ангола, Харель, Хорд, Гінат, Александер, Залмансон.