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Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка

Сьогодні 21:08 120 0
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 листопада, український баскетбольний клуб Прометей у матчі 7-го туру Єврокубка переміг Хапоель (Тель-Авів).

Матч завершився з рахунком 98:89. Найрезультативнішим у матчі став гравець Прометея Таї Одіасе, на рахунку якого 19 очок і 3 підбирання.

Команда Гізбурга після шести турів посідає 8-му позицію у турнірній таблиці - 2 перемоги, 4 поразки.

Нагадаємо, що Прометей програв Вулвз у шостому турі Єврокубка.

Єврокубок
7 тур, 14 листопада

Прометей - Хапоель (Тель-Авів) 98:89 (29:26, 19:23, 23:22)

Прометей: Рід, Марч, Санон, Сидоров, Агада, Ткаченко, Бобров, Войналович, Липовий, Балвін, Одіасе, Петров.

Хапоель: Манфорд, Бені, Тімор, Рабіновітц, Браун, Холланд, Штеренберг, Ангола, Харель, Хорд, Гінат, Александер, Залмансон.

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