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Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у Суперлізі

Відбувся черговий матч Суперліги України з баскетболу.
Сьогодні 19:12 218 0
Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у Суперлізі
#Київ-Баскет, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув перемогу над Старим Луцьком у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 90:66.

У переможців два гравці оформили дабл-дабл – Марканіс Хаймон став найрезультативнішим в команді з 21 очком та 10 підбираннями, а Вадим Заплотинський набрав 17 очок, зробив 13 підбирань, 4 передачі та 4 блок-шота. 

У Старого Луцька найрезультативнішим став Олександр Прозапас, який набрав 16 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

22 листопада

Старий Луцьк — Київ-Баскет 66:90 (15:28, 26:26, 10:16, 15:20)

Нагадаємо Дніпро переграв Кривбас у регулярному чемпіонаті Суперліги.

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