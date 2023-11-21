Угоду припинили за згодою сторiн

Прометей розірвав контракт з американським розігруючим Маркусом Кiном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду припинили за згодою сторiн. Кін підписав контракт з Прометеєм влітку цього року.

У цьому сезоні захисник зіграв 6 матчів у Єврокубку (12.8 очка, 4.3 передачі та 3.5 підбирання), а також 6 матчів у Латвійсько-Естонській лізі (10.5 очка, 3.2 передачі та 2.5 підбирання).

Напередодні Прометей також оголосив про розірвання контракту з українським В’ячеславом Петровим.