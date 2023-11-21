Черкаські Мавпи перемогли Київ-Баскет у матчі Суперліги

Черкаська команда виграла важливий матч регулярного чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи здобули важливу перемогу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги Favbet, здолавши в матчі домашнього бабла Київ-Баскет з рахунком 81:52.

Найкращим гравцем матчу став центровий Мавп Андрій Агафонов, який зібрав потужний дабл-дабл - 19 очок та 16 підбирань (РЕ 30).

Наступний матч Київ-Баскет зіграє проти Старого Луцька 22 листопада, а черкащани команді з Луцька протистоятимуть 23 листопада.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Черкаси, ПС Будівельник

21 листопада

Черкаські Мавпи - Київ-Баскет 81:52 (16:11, 21:8, 22:22, 22:11)

Черкаські Мавпи: Агафонов 19 + 16 підбирання, Далкорт 13, Новіков 9, Бун 8 + 4 передачі, Кальніченко 5 - старт, Кузнецов 11 + 6 перехоплень, Руслов 6, Скіра 4, Назаренко 3 + 5 підбирань, Мітіріч 3, Фесун 0, Упир 0

Київ-Баскет: Хаймон 11 + 8 підбирань, Заплотинський 10 + 9 підбирань - 4 втрати, Іванов 4, Ожегов 2 + 7 підбирань, Кінгсбі 0 - старт, Стародуб 12 + 6 підбирань + 4 передачі - 6 втрат, Когут 8, Юрченко 5, Стецюра 0

Нагадаємо Дніпро переграв Кривбас у регулярному чемпіонаті Суперліги.