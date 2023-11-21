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Форвард Бостона підкорив унікальне досягнення Берда

Сьогодні 19:10 133 0
Форвард Бостона підкорив унікальне досягнення Берда

Джерело - basket.com.ua.

Форвард Бостон Селтікс Джейсон Тейтум у матчі регулярного чемпіонату НБА з Шарлотт Горнетс (118:121 ОВ) набрав 45 очок (особистий рекорд сезону), 13 підбирань, 6 передач та 2 блок-шоти та перевершив рекорд Ларрі Берда.

Про це повідомляє  sports.yahoo.com.

Статистику 45-13-6-2 в одному матчі за всю історію Селтікс набирав лише легендарний Ларрі Берд.

Тейтум також провів 8-й матч з показниками 40-10, випередивши Тома Хейнсона (7). Джейсон займає друге місце в історії франшизи за цим показником, поступаючись лише Берду (29).

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