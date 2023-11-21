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Бостон Михайлюка поступився Шарлотт: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:25 157 0
Бостон Михайлюка поступився Шарлотт: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
21 листопада

Детройт – Денвер 103:107 (23:27, 32:29, 24:25, 24:26)

Вашингтон – Мілвокі 129:142 (27:31, 38:39, 37:34, 27:38)

Шарлотт – Бостон 121:118 OT (25:31, 29:34, 27:22, 27:21, 13:10)

Сан-Антоніо – Кліпперс 99:124 (27:33, 28:33, 22:25, 22:33)

Чикаго – Маямі 100:118 (27:33, 26:32, 28:28, 19:25)

Новий Орлеан – Сакраменто 129:93 (29:31, 37:22, 34:16, 29:24)

Міннесота – Нью-Йорк 117:100 (31:28, 27:28, 35:19, 24:25)

Голден Стейт – Г'юстон 121:116 (29:27, 34:26, 29:28, 29:35)

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