Центровий Нікс повторив рідкісний рекорд Денніса Родмана

Джерело - Чемпіон.

Центровий Нью-Йорк Нікс Мітчелл Робінсон оформив дабл-дабл із 10 очок і 11 підбирань в матчі регулярного чемпіонату НБА з Міннесотою Тімбервулвз (100:117) та побив 30-тирічний рекорд.

Про це повідомляє KnicksMuse.

Робінсон зробив 7 підбирань у нападі. Мітчелл забирав як мінімум 3 підбирання під чужим щитом в кожному з перших 14 матчів сезону. В історії НБА подібне вдавалося лише легендарному Деннісу Родману у 1993 році.