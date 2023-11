Центровий Нікс повторив рідкісний рекорд Денніса Родмана

Центровий Нью-Йорк Нікс Мітчелл Робінсон оформив дабл-дабл із 10 очок і 11 підбирань в матчі регулярного чемпіонату НБА з Міннесотою Тімбервулвз (100:117) та побив 30-тирічний рекорд.

Про це повідомляє KnicksMuse.

Робінсон зробив 7 підбирань у нападі. Мітчелл забирав як мінімум 3 підбирання під чужим щитом в кожному з перших 14 матчів сезону. В історії НБА подібне вдавалося лише легендарному Деннісу Родману у 1993 році.

Only 2 Players in NBA History have ever had 3+ Offensive Rebounds in Each of the First 14 Games of a Season:



• Dennis Rodman (1993)

• Mitchell Robinson (2023) pic.twitter.com/lJa2KTO49G