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Каррі встановив феноменальний історичний рекорд НБА

Сьогодні 17:11 192 0
Каррі встановив феноменальний історичний рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі набрав 32 очки (3/5 двоочкових, 5/9 триочкових, 11/12 штрафних) та 5 підбирань в матчі регулярного чемпіонату НБА з Г'юстон Рокетс (121:116) і встановив рекорд.

Про це повідомляє SplashBrosMuse.

Каррі реалізував як мінімум 4 триочкових в 14 матчах підряд. Це рекордна по довжині серія з початку чемпіонату і взагалі на будь-якому відрізку сезону в історії НБА, Каррі перевершив показник Джеймса Гардена (грудень 2018 - січень 2019) і самого себе (січень 2021 - лютий 2021). Обидва гравці реалізовували 4+ триочкових в 13 матчах підряд.

Каррі допоміг Голден Стейт перервати серію з 6 поразок і піднявся на перше місце в історії франшизи за зіграними хвилинами (30730), випередивши Нейта Турмонда.

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