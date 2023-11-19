Головне
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator
Вчора 07:31 1470
Ферстаппен виграв дебютний Гран-прі Лас-Вегаса
Сьогодні 09:57 141
Вікторія зіграє з Інгульцем: розклад матчів Першої ліги на 19 листопада
Сьогодні 09:11 144
Аллен переміг Крейга: результати турніру UFC Fight Night 232
Сьогодні 08:08 181
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:43 1202
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 22:14 305187
Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Вчора 19:53 592
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 17:50 866 1
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Вчора 17:23 2362
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 17:11 82964
Прямі трансляції

Став відомий термін відновлення Леня після травми

Сьогодні 11:10 172 0
Став відомий термін відновлення Леня після травми
#Олексій Лень

Джерело - Чемпіон.

Центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень пропустить 6-8 тижнів через розтягнення зв’язок правої кісточки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лень не грав на початку сезону, але потім головний тренер Кінгз Майк Браун почав віддавати йому пріоритет на позицію резервного центрового перед Джавейлом Макгі. Олексій травмувався 14 листопада в матчі з Клівлендом.

30-річний Лень набирав у середньому 2,5 очка, 2,7 підбирання та 0,8 блок-шота за 6,8 хвилини у шести матчах сезону-2023/24. Його середні показники за кар’єру в НБА становлять 7,4 очка за гру, 5,7 підбирання за гру та 0,9 блок-шота у 610 матчах регулярного сезону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38297
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 305187
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 3328
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82964
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі 35264
Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії 8303
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13255 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19462
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13375 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 85059 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16481 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61030