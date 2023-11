Став відомий термін відновлення Леня після травми

Центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень пропустить 6-8 тижнів через розтягнення зв’язок правої кісточки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лень не грав на початку сезону, але потім головний тренер Кінгз Майк Браун почав віддавати йому пріоритет на позицію резервного центрового перед Джавейлом Макгі. Олексій травмувався 14 листопада в матчі з Клівлендом.

30-річний Лень набирав у середньому 2,5 очка, 2,7 підбирання та 0,8 блок-шота за 6,8 хвилини у шести матчах сезону-2023/24. Його середні показники за кар’єру в НБА становлять 7,4 очка за гру, 5,7 підбирання за гру та 0,9 блок-шота у 610 матчах регулярного сезону.

Kings announce that Alex Len is out 6-8 weeks with a high ankle sprain. pic.twitter.com/zXn2tvije1