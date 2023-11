Лень травмувався у матчі з Клівлендом

Український центровий Сакраменто Олексій Лень отримав пошкодження у матчі з Клівлендом (132:120).

Гравець травмував праву кісточку внаслідок зіткнення з захисником Кавальєрс Карісом Левертом.

Українець, накульгуючи, залишив майданчик і відправився у роздягальню для обстеження.

У цьому матчі Лень зіграв майже 6 хвилин, за які набрав 2 очка.

A look at the collision with Kings center Alex Len and Caris LeVert. Len will not return after turning his right ankle. pic.twitter.com/JjaAi2R1Gs