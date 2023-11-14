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Лень травмувався у матчі з Клівлендом

Сьогодні 09:55 193 0
Лень травмувався у матчі з Клівлендом
Фото - gettyimages
#Олексій Лень, #Сакраменто Кінгс

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Сакраменто Олексій Лень отримав пошкодження у матчі з Клівлендом (132:120).

Гравець травмував праву кісточку внаслідок зіткнення з захисником Кавальєрс Карісом Левертом.

Українець, накульгуючи, залишив майданчик і відправився у роздягальню для обстеження.

У цьому матчі Лень зіграв майже 6 хвилин, за які набрав 2 очка.

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