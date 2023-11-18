Бостон без Михайлюка обіграв Торонто: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Клівленд - Детройт 108:100 (35:26, 24:19, 21:28, 28:27)
Атланта - Філадельфія 116:126 (24:30, 32:27, 31:37, 29:32)
Вашингтон - Нью-Йорк 99:120 (25:35, 29:30, 30:24, 15:31)
Шарлотт - Мілвокі 99:130 (37:28, 20:31, 24:33, 18:38)
Торонто - Бостон 105:108 (32:26, 17:39, 32:19, 24:24)
Чикаго - Орландо 97:103 (16:23, 17:25, 32:29, 32:26)
Юта - Фінікс 128:131 (38:41, 37:34, 24:27, 29:29)
Портленд - Лейкерс 95:107 (23:30, 27:30, 25:22, 20:25)
Новий Орлеан - Денвер 115:110 (36:28, 33:25, 26:33, 20:24)
Кліпперс - Г'юстон 106:100 (29:23, 19:27, 31:27, 27:23)
Сан-Антоніо - Сакраменто 120:129 (31:29, 31:33, 32:33, 26:34)