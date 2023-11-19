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Йокич встановив унікальний рекорд всіх часів НБА

Сьогодні 12:10 250 0
Йокич встановив унікальний рекорд всіх часів НБА

Джерело - Чемпіон.

Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич у матчі регулярного чемпіонату НБА з Нью-Орлеан Пеліканс набрав 26 очок, 18 передач та 16 підбирань та встановив рекорд.

Про це повідомляє ExcelasUnique.

Йокич став першим гравцем в історії ліги з 26+ очками, 16+ підбираннями та 18+ передачами за зустріч. Раніше жодному гравцеві не вдавалося досягти таких цифр.

В історії ліги зафіксовано 31 випадок підкорення статистики 25-15-15. Йокич зробив це четвертий раз і зрівнявся з Вілтом Чемберленом, з яким тепер ділить друге місце в історії. Більше разів подібні показники набирав лише Оскар Робертсон (14 разів).

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