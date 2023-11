Йокич встановив унікальний рекорд всіх часів НБА

Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич у матчі регулярного чемпіонату НБА з Нью-Орлеан Пеліканс набрав 26 очок, 18 передач та 16 підбирань та встановив рекорд.

Про це повідомляє ExcelasUnique.

Йокич став першим гравцем в історії ліги з 26+ очками, 16+ підбираннями та 18+ передачами за зустріч. Раніше жодному гравцеві не вдавалося досягти таких цифр.

В історії ліги зафіксовано 31 випадок підкорення статистики 25-15-15. Йокич зробив це четвертий раз і зрівнявся з Вілтом Чемберленом, з яким тепер ділить друге місце в історії. Більше разів подібні показники набирав лише Оскар Робертсон (14 разів).

Nikola Jokic has recorded 4 career games with 25+ PTS, 15+ REB, and 15+ AST. He ties Wilt Chamberlain for second-most such games in NBA history.



Oscar Robertson – 14

Wilt Chamberlain, Nikola Jokic – 4

Larry Bird, Russell Westbrook, Luka Doncic – 2 pic.twitter.com/71UVzNJyHr