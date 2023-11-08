Прометей поступився Вулвз у 6 турі Єврокубка

Джерело - Чемпіон.
Прометей програв у шостому матчі групового етапу баскетбольного Єврокубка литовському Вулвз.
Матч завершився з рахунком 71:85.
Це друга поспіль поразка Прометея в Єврокубку та третя поспіль загалом. До цього український колектив програвав французькому Парижу та латвійському Огре.
Єврокубок - Груповий раунд
Група А, 6 тур
07 листопада
Вулвз Литва) – Прометей (Україна) – 85:71 (24:24, 16:17, 28:16, 17:14)
Прометей: Кін (17 + 4 підбирання + 5 асистів), Агада (10 + 4 підбирання + 3 асисти), Рід (9 + 9 підбирань + 1 асист), Балвін (8 + 4 підбирання + 1 асист), Одіасе (8+ 1 підбирання), Санон (8 + 2 підбирання), Марч (4 + 1 підбирання + 1 асист), Келлі (2 + 2 підбирання + 3 асисти)
Раніше Прометей поступився Парижу.