Прометей поступився Вулвз у 6 турі Єврокубка

Четверта поразка Прометея у Єврокубку

Джерело - Чемпіон.

Прометей програв у шостому матчі групового етапу баскетбольного Єврокубка литовському Вулвз.

Матч завершився з рахунком 71:85.

Це друга поспіль поразка Прометея в Єврокубку та третя поспіль загалом. До цього український колектив програвав французькому Парижу та латвійському Огре.

Єврокубок - Груповий раунд

Група А, 6 тур

07 листопада

Вулвз Литва) – Прометей (Україна) – 85:71 (24:24, 16:17, 28:16, 17:14)

Прометей: Кін (17 + 4 підбирання + 5 асистів), Агада (10 + 4 підбирання + 3 асисти), Рід (9 + 9 підбирань + 1 асист), Балвін (8 + 4 підбирання + 1 асист), Одіасе (8+ 1 підбирання), Санон (8 + 2 підбирання), Марч (4 + 1 підбирання + 1 асист), Келлі (2 + 2 підбирання + 3 асисти)

Раніше Прометей поступився Парижу.