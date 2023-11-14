Будівельник впевнено переміг Запоріжжя у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі української баскетбольної Суперліги київський Будівельник святкував впевнену перемогу над Запоріжжям.
Матч завершився з рахунком 90:52.
Будівельник - Запоріжжя 90:52 (24:12, 19:14, 28:10, 19:16)
Будівельник: Конєв 23 + 8 підбирань + 4 передачі, Луценко 16 + 9 підбирань + 4 перехоплення, Буренко 14 + 7 передач + 7 підбирань, Сандул 12 + 11 підбирань + 5 передач, Кабанов 4 - старт, Кошеватський 7, Лукінський 6 + 5 підбирань, Нікітін 3 + 7 підбирань, Рахметов 3, Зайцев 2
Запоріжжя: Биков 13, Морозов 11, Сізов 5 + 6 підбирань - 4 втрати, Хохоник 3, Буц 0 + 6 підбирань + 4 передачі - старт, Липовцев 8, Величко 6, Холод 2 + 5 підбирань, Тельчаров 0, Дмитренко 0
Напередодні Рівне здолав Кривбас у Суперлізі.