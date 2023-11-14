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Будівельник впевнено переміг Запоріжжя у матчі Суперліги

Чемпіони України виграли перший матч домашнього бабла
Сьогодні 20:39 195 0
Будівельник впевнено переміг Запоріжжя у матчі Суперліги
#БК Запоріжжя, #Будівельник

Джерело - Чемпіон.

У матчі української баскетбольної Суперліги київський Будівельник святкував впевнену перемогу над Запоріжжям.

Матч завершився з рахунком 90:52.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
Київ, GymMaxx
14 листопада

Будівельник - Запоріжжя 90:52 (24:12, 19:14, 28:10, 19:16)

Будівельник: Конєв 23 + 8 підбирань + 4 передачі, Луценко 16 + 9 підбирань + 4 перехоплення, Буренко 14 + 7 передач + 7 підбирань, Сандул 12 + 11 підбирань + 5 передач, Кабанов 4 - старт, Кошеватський 7, Лукінський 6 + 5 підбирань, Нікітін 3 + 7 підбирань, Рахметов 3, Зайцев 2

Запоріжжя: Биков 13, Морозов 11, Сізов 5 + 6 підбирань - 4 втрати, Хохоник 3, Буц 0 + 6 підбирань + 4 передачі - старт, Липовцев 8, Величко 6, Холод 2 + 5 підбирань, Тельчаров 0, Дмитренко 0

Напередодні Рівне здолав Кривбас у Суперлізі.

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