Рівне здолав Кривбас у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Рівне у регулярному чемпіонаті Суперліги переграв Кривбас.

Матч завершився з рахунком 78:62.

У переможців найрезультативнішим і найефективнішим гравцем став Дмитро Тимощук (15 очок, 8 підбирань, 21 бал РЕ).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

11 листопада

Кривбас — Рівне-ОШВСМ 62:78 (17:24, 16:18, 15:17, 14:19)

Кривбас: Мартинов 22 + 6 передач - 3 втрати, Тiщенко 8 + 8 підбирань, Гуля 6, Бречка 0, Бондаренко 0 – старт; Мельнiк 13, Челован 6 + 7 підбирань, Бiбiков 5 - 4 втрати, Сєргєйчик 2, Кундик 0, Гладун 0.

Рівне-ОШВСМ: Сміт 13, Джойнер 12 + 6 передач, Соловйов 9 + 5 підбирань - 3 втрати, Водолазський 3, Мочалов 2 + 8 підбирань – старт; Тимощук 15 + 8 підбирань, Шепелев 10, Шанюк 8, Лемiшка 4, Чиж 2, Рябой 0, Поносов 0.

Напередодні Дніпро обіграв Рівне.