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Збірна України програла Португалії у відборі на Євробаскет-2025

Жіноча збірна України без перемог провела два матчі першого вікна відбору
Сьогодні 20:12 221 0
Збірна України програла Португалії у відборі на Євробаскет-2025

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зазнала поразки в другому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2025, поступившись Португалії.

Українки провалили останню чверть матчу - 14:35. Нагадаємо, що у першому турі українки поступилися Сербії. 

Чемпіонат Європи з баскетболу - кваліфікація
Група G
2 тур, 12 листопада

Україна - Португалія 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35)

Україна: Дубнюк, Мітіна, Балабан, Філевич, Бойко, Уро-Нілле, Юркевічус, Любинець, Путра, Мазніченко, Волошина.

Португалія: Соейро, Умабано, Віана, Марсі Гонсалес, Феррейра, Беттанкур, Лавінія, Костуркова, Філіпе, Гомес, Сілва, Коста.

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