Збірна України програла Португалії у відборі на Євробаскет-2025

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зазнала поразки в другому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2025, поступившись Португалії.
Українки провалили останню чверть матчу - 14:35. Нагадаємо, що у першому турі українки поступилися Сербії.
Чемпіонат Європи з баскетболу - кваліфікація
Група G
2 тур, 12 листопада
Україна - Португалія 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35)
Україна: Дубнюк, Мітіна, Балабан, Філевич, Бойко, Уро-Нілле, Юркевічус, Любинець, Путра, Мазніченко, Волошина.
Португалія: Соейро, Умабано, Віана, Марсі Гонсалес, Феррейра, Беттанкур, Лавінія, Костуркова, Філіпе, Гомес, Сілва, Коста.
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